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НовостиПроисшествия25 января 2023 14:28

Тигрица Матильда сбежала из дома рязанца и разгуливает по улицам в Дягилеве

Дикого зверя заприметили свободно передвигающимся по улице
Источник:kp.ru
В Рязани из частного дома сбежал тигр.

В Рязани из частного дома сбежал тигр.

Из дома, расположенного на улице Авиационной в Дягилеве, сбежал тигр. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Рязанской области 25 января.

Тигрицу Матильду увидели на улице в Дягилеве. О беглеце в полицию сообщил сосед владельца дикого животного.

Подробности уточняются.

Ранее в этом доме приходили различные проверки, направленные на содержание зверя, никаких нарушений не было выявлено.

Кроме того, жители недоумевали, зачем кому-то понадобилось держать у себя дома опасное животное.