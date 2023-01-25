Тигрица Матильда сбежала из дома рязанца и разгуливает по улицам в Дягилеве

В Рязани из частного дома сбежал тигр.
Из дома, расположенного на улице Авиационной в Дягилеве, сбежал тигр. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Рязанской области 25 января.
Тигрицу Матильду увидели на улице в Дягилеве. О беглеце в полицию сообщил сосед владельца дикого животного.
Подробности уточняются.
Ранее в этом доме приходили различные проверки, направленные на содержание зверя, никаких нарушений не было выявлено.
Кроме того, жители недоумевали, зачем кому-то понадобилось держать у себя дома опасное животное.