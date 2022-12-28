Суд продлил меру пресечения бывшему и.о. главы администрации Рязани Карабасову

28 декабря в обсуде продолжилось рассмотрение апелляции на приговор по «лесопарковому» делу.

В Рязанском областном суде продолжается рассмотрение апелляции на приговор по «лесопарковому» делу. На заседании 28 декабря судебная коллегия приняла решение продлить меру пресечения трем фигурантам: бывшим и.о. главы администрации Рязани Сергею Карабасову и начальнику управления энергетики и ЖКХ Игорю Ковалеву, а также Михаилу Пузанову — директору компании «Уютный двор 62».

Предыдущий срок, на который были установлены меры пресечения, истекал 11 января. Облсуд продлил его на три месяца — до 11 апреля 2023 года.

Карабасов и Ковалев останутся на свободе, но с запретом определенных действий, Пузанов - под залогом.

В декабре Советский районный суд Рязани приговорил Карабасова - Ковалева - Пузанова по статье о растрате к лишению свободы на 5 лет, 4 года и 2 года 9 месяцев соответственно со штрафами от 200 до 400 тыс. рублей. Рязанский областной суд, рассмотрев апелляцию защиты, отменил приговор, однако прокуратура оспорила это решение во 2-м Касационном суд общей юрисдикции.