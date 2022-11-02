СК возбудил уголовное дело о незаконной свалке опасных отходов в Турлатове

Ни грозные обещания губернаторов, ни решения судов не мешали хозяевам турлатовского полигона свозить опасные отходы. Изменится ли что-то с вмешательством СК?

В Рязани Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов в районе Турлатово (ч. 1 ст. 247 УК РФ). В ведомстве считают, что свалка на территории бывшего завода «Химволокно» представляет серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

Говоря о полигоне, пресс-служба СУ СКР по Рязанской области сообщает следующее:

- сооружения полигона не внесены ни в государственный реестр объектов размещения отходов, ни в территориальную схему обращения с отходами;

- несмотря на это, отходы различных классов опасности туда продолжают свозить;

- там скопилось уже более 300 тыс. тонн отходов.

СК делает вывод, что вокруг шламонакопителей и отстойника-нейтрализатора, где и хранятся опасные вещества, сложилась тревожная обстановка. Создается угроза «причинения существенного вреда окружающей среде и здоровью человека».

Октябрьский районный суд по ходатайствам следователя арестовал имущество собственников сооружений. Распоряжаться указанными объектами хозяевам турлатовской свалки запретили, как и иметь дело с опасными отходами.

Ранее суды уже выносили решения о признании свалки незаконной и освобождении территории от опасных химикатов. Последнее - в 2019 году. Однако до фактического закрытия полигона региональные власти, приставы, прокуратура и правоохранительные органы дело так и не довели. Смогут ли на этот раз?