Обвинение по делу Елены Логуновой могут предъявить в октябре, считает Шумякина

Останки Елены Логуновой обнаружены в начале октября, но обвинение ее супругу Александру пока не предъявлено.

Приближенная матери Елены Логуновой, частный детектив Екатерина Шумякина, считает, что обвинение по делу об убийстве рязанки следствие предъявит до конца октября. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«105-я не за горами. Уверена. На следующей неделе жду предъявления обвинения», - говорится в публикации от 23 октября.

Шумякина утверждает, что «активизировались защитники» Александра Логунова и его родных, но оскорбления в адрес нее самой и семьи Елены «не помогут».

Пока Александр Логунов помещен в СИЗО по обвинению в 11 преступлениях, подпадающих под статью 242 УК РФ — о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов в интернете.

Ранее останки Елены Логуновой, исчезнувшей в июле 2021 года супруги Александра, обнаружили в Спасском районе Рязанской области, недалеко от трассы М5 «Урал».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Тайна семи минут: озвучена версия о «бескровном убийстве» Елены Логуновой

Смерть Елены Логуновой, вероятно, произошла между 8:53 и 9:00 25 июля 2021 года. Это промежуток между разговором исчезнувшей впоследствии девушки с матерью и моментом, когда телефон был выключен. Само устройство в дальнейшем найти не удалось (подробнее).