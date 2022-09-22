Рязанский перинатальный центр обжалует восстановление на работе Татьяны Легостаевой

Областной клинический перинатальный центр в Рязани планирует обжаловать решение Московского районного суда о восстановлении на работе Татьяны Легостаевой. Когда произошла история со смертью ребенка семьи Инзиных, за которым последовало увольнение, она занимала должность заведующей отделением патологии.

Как нынешний главврач медучреждения Олег Шалаев отметил в разговоре с РЗН.инфо, хотя решение суда «обязательно к немедленному исполнению», ОКПЦ воспользуется правом обратиться в апелляционную инстанцию.

«ГБУ РО „ОКПЦ“ будет просить Рязанский областной суд отменить решение в полном объеме, как несоответствующее нормам действующего законодательства Российской Федерации», - прокомментировал Шелаев.

Тем временем Татьяна Легостаева, жена бывшего прокурора Рязанской области Сергея Легостаева, рассказывает «ВидСбоку», что доказывала правильность своих действий с помощью медицинских материалов и документов.

«И это подтвердила потом прокуратура, и суд вынес соответствующее решение, что все мои действия были правильными. Конечно, было неприятно читать, что в интернетах пишут, но люди разные», - цитирует Легостаеву издание.