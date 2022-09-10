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Происшествия10 сентября 2022 7:56

Александр Логунов, муж исчезнувшей рязанки, официально обжаловал свой арест

Обвиненный в распространении порнографии мужчина заявлял, что явку с повинной написал под давлением
Источник:kp.ru
Александр Логунов обжаловал решение Басманного районного суда Москвы о помещении его под стражу.

Александр Логунов обжаловал решение Басманного районного суда Москвы о помещении его под стражу.

Александр Логунов обжаловал решение Басманного районного суда Москвы о помещении его под стражу. Апелляция зарегистрирована 7 сентября 2022 года.

Мужу пропавшей больше года назад рязанки Елены Логуновой вменяется распространение порнографии, или, как это в статье 242 УК РФ - «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов». По части 3 (пункт «б») мужчине грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Ранее в открытом доступе появилось постановление Басманного районного суда Москвы об избрании меры пресечения Александру Логунову. Там сказано, что, по словам подследственного, явка с повинной была написана им под давлением. Сторона защиты считает арест незаконным и необоснованным, как и задержание Логунова (читать подробнее).