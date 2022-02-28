Выбрать главу Рязани – председателя гордумы планируют 3 марта

На 3 марта в Рязани назначено заседание городской думы, на котором планируется выбрать главу муниципального образования.

На 3 марта в Рязани назначено заседание городской думы. Как сообщает депутат Алексей Захаров, на него выносится вопрос об избрании председателя - главы муниципального образования.

Предыдущая «уставная» глава Рязани Юлия Рокотянская сложила полномочия 17 февраля. Освободившиеся после нее и осужденной за мошенничество Инны Орешиной мандаты передали однопартийцам-единороссам Андрею Кашаеву и Татьяне Панфиловой.

По неофициальной информации, Панфилова рассматривается соратниками как следующий председатель. Коммунисты, в свою очередь, по словам Алексея Захарова, намерены предложить кандидатуру Эвелины Волковой.