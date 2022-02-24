Татьяна Панфилова стала депутатом Рязанской городской Думы. Фото: rznoblduma.ru.

Экс-депутат областной Думы Татьяна Панфилова стала депутатом городской Думы. Соответствующее удостоверение ей вручили на очередном заседании представительного органа в четверг, 24 февраля.

Сообщается, что Панфиловой передали мандат Инны Орешиной, которая сложила с себя полномочия депутата после того, как Советский районный суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно за мошенничество в особо крупном размере.

Татьяна Панфилова на протяжении многих лет была депутатом Рязанской областной Думы. Она избиралась в пять созывов – со второго по четвертый, а также шестой и действующий седьмой. Законодательный орган региона она покинула во вторник, 22 февраля.