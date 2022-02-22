Татьяна Панфилова сложила с себя полномочия депутата Рязанской областной Думы.

Татьяна Панфилова покинула Рязанскую областную Думу. За досрочное прекращение ее полномочий на заседании 22 февраля депутаты проголосовали единогласно.

«Я в данном случае выполняю определённое партийное задание», - заявила член «Единой России».

Ранее из нескольких источников стало известно, что Татьяне Панфиловой передадут мандат в Рязанской городской Думе. Там ее прочат на место председателя взамен ушедшей с этого поста 17 февраля Юлии Рокотянской.

В облдуме Панфилова была депутатом пяти созывов — со второго по четвертый, шестого и седьмого (действующего).