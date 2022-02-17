Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 февраля 2022 8:15

Рязанская городская дума приняла отставку Юлии Рокотянской

Депутаты единогласно поддержали решение экс-председателя
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рязанская городская дума приняла отставку Юлии Рокотянской.

Рязанская городская дума приняла отставку Юлии Рокотянской.

На внеочередном заседании Рязанской городской думы в четверг, 17 февраля, депутаты рассмотрели вопрос об отставке Юлии Рокотянской с поста главы муниципального образования и председателя гордумы, а также о прекращении ее депутатских полномочий. Присутствующие на заседании народные избранники единогласно поддержали решение экс-руководителя.

Временно исполнять обязанности главы муниципального образования будет первый заместитель Лариса Максимова.

Слухи о возможной отставке Рокотянской с поста председателя гордумы начали распространяться еще в январе. Вопрос мог решиться на ближайшем заседании представительного органа 27 января, однако, Юлия Владимировна заболела коронавирусом. После стало известно, что глава муниципального образования все же написала заявление об уходе с поста и о сложении депутатских полномочий.