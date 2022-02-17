Рязанская городская дума приняла отставку Юлии Рокотянской.

На внеочередном заседании Рязанской городской думы в четверг, 17 февраля, депутаты рассмотрели вопрос об отставке Юлии Рокотянской с поста главы муниципального образования и председателя гордумы, а также о прекращении ее депутатских полномочий. Присутствующие на заседании народные избранники единогласно поддержали решение экс-руководителя.

Временно исполнять обязанности главы муниципального образования будет первый заместитель Лариса Максимова.

Слухи о возможной отставке Рокотянской с поста председателя гордумы начали распространяться еще в январе. Вопрос мог решиться на ближайшем заседании представительного органа 27 января, однако, Юлия Владимировна заболела коронавирусом. После стало известно, что глава муниципального образования все же написала заявление об уходе с поста и о сложении депутатских полномочий.