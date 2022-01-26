Председатель Рязанской гордумы опровергла слухи о своем «бегстве на больничный»

Юлии Рокотянской остается только пожелать поскорее выздороветь. Фото: сайт Рязгордумы.

В целом ряде региональных СМИ появились сообщения со ссылкой на якобы информированные источники о том, что председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская «сбежала на больничный». Очередное заседание законодательного органа состоится 27 января.

Охрипшим голосом в пику инсайдерам сама глава муниципалитета по телефону сообщила «КП-Рязань» вечером того же дня о том, что все ее ближайшее окружение родственников болеет.

- У сына положительный ПЦР-тест сегодня; завтра, вероятно, будет и у меня, - сказала Рокотянская.

Напомним, что 26 января депутат Александр Чайка возглавил фракцию «Единой России» в Рязанской гордуме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!