Юлия Рокотянская слагает полномочия председателя Рязанской гордумы и депутата.

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская слагает с себя полномочия депутата. Ее заявление будет рассмотрена на внеочередном заседании 17 февраля. Информацию распространил Telegram-канал «Коридоры на Радищева», а затем ее подтвердил депутат Алексей Захаров.

«Подтверждаю данную информацию. Сейчас позвонили из аппарата Думы и пригласили на заседание в четверг», - отметил Захаров.

Соответственно, прекращены будут и полномочия Рокотянской как председателя гордумы, главы муниципального образования.

Комментариев от самой Юлии Рокотянской пока не последовало.

По информации «ВидСбоку», пока не изберут нового председателя, статус исполняющей обязанности получит первый заместитель Лариса Максимова. Как и Рокотянская, она член фракции «Единой России».