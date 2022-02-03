Председатель Рязанской гордумы Юлия Рокотянская заразилась коронавирусом

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская заболела коронавирусной инфекцией. Фото: rgdrzn.ru

Председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская заразилась коронавирусом. 2 февраля на своей личной странице глава муниципального образования рассказала, что в эти дни переносит заболевание.

Сделала она это в контексте переписки с жительницей областного центра:

«Ковид, конечно, штука сильно выбивающая из сил, но несмотря на этот факт, ко мне поступают обращения граждан, которые стараемся оперативно решать», - написала Рокотянская на сайте vk.com.

Выложенный председателем гордумы вопрос касался расчистки от снега дороги в Дашково-Песочне, которую, как следует из диалога, провели 1 февраля.

«Слова благодарности рязанцев помогают лучше, чем лекарства», - добавила Рокотянская.

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