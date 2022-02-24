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Политика24 февраля 2022 10:13

Андрей Кашаев вернулся в Рязанскую городскую Думу

На заседании гордумы ректору РИРО официально вручили мандат
Источник:kp.ru
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Андрей Кашаев стал депутатом Рязанской городской Думы. Фото: rgdrzn.ru.

Андрей Кашаев стал депутатом Рязанской городской Думы. Фото: rgdrzn.ru.

На очередном заседании Рязанской городской Думы в четверг, 24 февраля, мандат депутата вручили ректору Рязанского института развития образования Андрею Кашаеву.

Кресло в городском парламенте освободилось после того, как Юлия Рокотянская сложила с себя полномочия депутата и главы муниципального образования.

Андрей Кашаев – не новичок в рязанской гордуме. Он избирался во второй состав представительного органа, который возглавил в октябре 2013 года одновременно с избранием на пост главы муниципального образования. Эту должность Кашаев занимал два года и в 2015 году подал в отставку по собственному желанию, став ректором РИРО.