Андрей Кашаев вернулся в Рязанскую городскую Думу

Андрей Кашаев стал депутатом Рязанской городской Думы. Фото: rgdrzn.ru.

На очередном заседании Рязанской городской Думы в четверг, 24 февраля, мандат депутата вручили ректору Рязанского института развития образования Андрею Кашаеву.

Кресло в городском парламенте освободилось после того, как Юлия Рокотянская сложила с себя полномочия депутата и главы муниципального образования.

Андрей Кашаев – не новичок в рязанской гордуме. Он избирался во второй состав представительного органа, который возглавил в октябре 2013 года одновременно с избранием на пост главы муниципального образования. Эту должность Кашаев занимал два года и в 2015 году подал в отставку по собственному желанию, став ректором РИРО.