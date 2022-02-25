В Рязани начала осыпаться отделка нового ограждения Верхнего городского парка. Фото: @lorna.alruna.

В Рязани начала осыпаться отделка нового ограждения Верхнего городского парка (Наташиного парка). Фотографии разрушений появились в соцсети.

«Новый заборчик разваливаться стал - и года не прошло. А старый простоял 70 лет», - говорится в подписи к фото.

Помимо отделки, в негодность приходит и металлическая часть ограждения – на фото отчетливо видно, что она вся покрывается ржавчиной.

Металлическая часть ограждения потихоньку ржавеет. Фото: @lorna.alruna.

Происходящее прокомментировала городская мэрия. В пресс-службе сообщили, что уведомили подрядчика о его гарантийных обязательствах.

«В адрес подрядной организации управлением благоустройства города направлено письмо о необходимости устранения выявленных недочетов в рамках гарантийных обязательств. Подрядная организация приступит к работам при наступлении благоприятных погодных условий», - говорится в сообщении.

Новое ограждение в Верхнем городском парке входило в очередной этап благоустройства зеленой зоны стоимостью в 19 млн рублей. Подрядчик должен был завершить работы в июле 2021 года, но сроки неоднократно переносились. В итоге монтировать забор начали только в сентябре, а завершить этап благоустройства «под ключ» пообещали в начале ноября.

Ранее в Рязани начал осыпаться другой недавно сданный объект – Астраханский мост, который обошелся казне в 175 млн рублей.