На улице Ленина в центре Рязани рушится декоративная отделка Астраханского моста

На улице Ленина в центре Рязани рушится декоративная отделка Большого каменного (Астраханского) моста.

В центре Рязани начала разрушаться декоративная отделка Большого каменного (Астраханского) моста. Фото и видео прислал читатель «КП-Рязань».

По словам очевидца, отделка решится вдоль всего тротуара, а также у лестницы со стороны остановки «Цирк».

На реконструкцию сооружения из бюджета власти потратили 175 млн рублей. Счетная палата нашла нарушения.

Большой каменный мост на улице Ленина после реставрации открыли в августе 2021 года. На все работы из бюджета выделили 175 млн рублей. Но в феврале 2022 года счетной палате региона расходование денег, мягко говоря, не понравилось, поэтому материалы проверки аудиторы направили прямиком в прокуратуру (читать подробнее).

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