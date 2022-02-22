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Общество22 февраля 2022 15:49

На улице Ленина в центре Рязани рушится декоративная отделка Астраханского моста

На реконструкцию сооружения из бюджета власти потратили 175 млн рублей. Счетная палата нашла нарушения
Источник:kp.ru
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На улице Ленина в центре Рязани рушится декоративная отделка Большого каменного (Астраханского) моста.

На улице Ленина в центре Рязани рушится декоративная отделка Большого каменного (Астраханского) моста.

В центре Рязани начала разрушаться декоративная отделка Большого каменного (Астраханского) моста. Фото и видео прислал читатель «КП-Рязань».

По словам очевидца, отделка решится вдоль всего тротуара, а также у лестницы со стороны остановки «Цирк».

На реконструкцию сооружения из бюджета власти потратили 175 млн рублей. Счетная палата нашла нарушения.

На реконструкцию сооружения из бюджета власти потратили 175 млн рублей. Счетная палата нашла нарушения.

Большой каменный мост на улице Ленина после реставрации открыли в августе 2021 года. На все работы из бюджета выделили 175 млн рублей. Но в феврале 2022 года счетной палате региона расходование денег, мягко говоря, не понравилось, поэтому материалы проверки аудиторы направили прямиком в прокуратуру (читать подробнее).

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