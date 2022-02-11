Проверка реконструкции моста на улице Ленина в Рязани вскрыла серьезные нарушения

Нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Астраханского моста, оказались достаточно серьезными, чтобы направить материалы проверки в прокуратуру.

Контрольно-счетная палата обнаружила финансовые нарушения при реконструкции моста через Лыбедский бульвар (и реку Лыбедь) на улице Ленина в Рязани. Аудиторы проверяли, насколько эффективно и по назначению использовались средства, выделенные из бюджета.

О каких конкретно нарушениях идет речь, представители КСП на сей раз предпочли не распространяться. Однако они оказались достаточно серьезными, чтобы направить материалы проверки в прокуратуру. Исходя из скудного отчета, эти материалы касаются «фактов незаконного использования бюджетных средств, а также фактов нарушения законодательства при использовании бюджетных средств».

Кроме того, в письме прокурору Рязанской области КСП попросила наказать ответственных (административно) за нарушения установленного порядка реконструкции объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию.

«Внесено представление в адрес главы администрации города Рязани с предложениями принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков», - говорится в отчете.