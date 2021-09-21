Сроки благоустройства Наташиного парка в Рязани вновь сдвинули

Благоустройство Наташиного парка. Не только долго, но и грязно. Фото: rgdrzn.ru

Сроки окончания благоустройства Верхнего городского сада (Наташиного парка) в Рязани вновь сдвинули. Об этом 21 сентября стало известно сразу из двух источников – от главы администрации города Елены Сорокиной на прямой линии и от пресс-службы гордумы.

«Постоянный перенос сроков подрядчик объясняет подорожанием метала и других материалов. Организация наказывается рублем за каждый день просрочки», - заявила Елена Сорокина.

Работы должны были завершить еще в середине июля. Фото: rgdrzn.ru

По данным гордумы, монтаж решеток ограждения «практически закончен». Теперь работы обещают завершить «под ключ» в начале ноября.

«Продолжается благоустройство территории, в частности, «зоны тихого отдыха» у входа с улицы Ленина, завоз и укладка грунта под посадку зеленых насаждений. Изготовлены и завезены навершия на столбы из архитектурного бетона, начался их монтаж», - пишет rgdrzn.ru.

Раньше ноября с благоустройством не закончат. Фото: rgdrzn.ru

По контракту работы должны были завершиться еще 15 июля. В итоге срок сдачи объекта перенесли на 20 августа, затем на середину сентября. Все это время говорилось не только о подорожании материалов, проблемах с исполнителями/поставщиками, но и о погоде, которая на самом деле мешать никак не могла. Гордума подрядчика - ООО «Альянс-строй» - оправдывает, называя его трудности объективными.