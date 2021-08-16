Срывающий сроки подрядчик Наташиного парка вновь заговорил о погоде

Благоустройство Наташиного парка затянулось. Названные причины доверия не вызывают.

Сроки благоустройства Наташиного парка в Рязани перенесли во второй раз. Сначала дату окончания работ сдвинули с 15 июля на 20 августа, теперь – на середину сентября, сообщает пресс-служба гордумы.

Объяснения подрядной организации - ООО «Альянс-строй» - состоят из двух частей. Во-первых, якобы московская фирма задержала поставку изделий. Во-вторых, якобы мешала погода.

«На прошлой неделе погодные условия немножко дестабилизировали работы по укладке плитки», - на голубом глазу заявил представитель подрядчика Артем Гречанюк.

Однако любой горожанин знает, что на самом деле погода в последние месяцы – лучше не придумаешь. В июне 24 дня из 31-го были абсолютно сухими, в августе уже 12 дней обошлись без существенных осадков.

По данным гордумы, завершается отливка столбов, монтируются плиты из архитектурного бетона, идет подготовка к установке металлических ограждений. Кроме того, еще не до конца уложена тротуарная плитка, не завезен грунт под посадку кустарников и деревьев.

Стоимость очередного этапа благоустройства, напомним, составила 19 млн рублей.