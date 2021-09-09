В Наташином парке в Рязани начали устанавливать металлическое ограждение.
9 сентября подрядчик приступил к установке металлического ограждения в Верхнем городском парке (Наташином парке). Об этом сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Ограждения устанавливают между столбами, которые расположены по улицам Свободы и Радищева, а также по Бульварному переулку.
Кроме того, на столбах забора рабочие сделают навершия (колпаки), а потом благоустроят территорию – уложат грунт под посадку растений.
Сроки благоустройства Наташиного парка в Рязани срывались несколько раз. В частности, подрядчик жаловался на погодные условия (читать подробнее).
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