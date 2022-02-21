Под Рязанью в поселке Искре свора бродячих собак напала на ребенка

В социальных сетях сообщают об очередном нападении бродячих собак в поселке Искра Рязанского района. На этот раз, если верить рязанке Светлане Поляниной, животные напали на ребенка.

«Сегодня [сообщение опубликовано 21 февраля] в поселке Искра на моего ребенка накинулась стая бродячих собак. Что пережили мы в этот момент, а особенно ребенок… У него теперь шок на всю жизнь. Вы, господа из администрации, поймете [проблему] только тогда, когда с вашими детьми такое случится. Сколько нужно еще жертв, чтоб вы отреагировали!?» - написала женщина в НРВК.

По ее словам, происшествие для ребенка закончилось лишь «порванной одеждой, огромным синяком, шоком и уколами в течение трех месяцев».

Первое сообщение о нападении собак в поселке Искра появилось 6 февраля 2022 года. Тогда жертвой своры бродячих животных стала 70-летняя пенсионерка. Чиновники Рязанского района пообещали тут же отловить всех собак, сформировали бригаду, а Следственный комитет организовал проверку по сообщениям в СМИ. Правда, пожилую женщину, покусанную псами, найти не удалось.

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