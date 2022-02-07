Искусанную под Рязанью пенсионерку не удается найти

Жертву нападения бездомных собак в поселке Искра под Рязань местным чиновникам не удается найти. О том, что личность не установлена, заявил издательству «Пресса» глава администрации Искровского сельского поселения Павел Устинов. Ранее речь шла о 70-летней пенсионерке, которую в результате инцидента, по информации СМИ, направили в травмпункт поликлиники №2.

«Если женщину удастся найти, то мы, разумеется, проведем ряд проверок и процедур – заключены ли необходимые соглашения на отлов собак, поступали ли жалобы на агрессию со стороны безнадзорных животных, о каких именно собаках идет речь…», - приводят коллеги слова Устинова.

По словам чиновника, не так давно, 14 января, администрация подавала заявку на отлов 10 собак. После отлова животных стерилизуют, чипируют и выпускают обратно.

Местный участковый Сергей Разуваев, как оказалось, тоже не владеет информацией о случившемся, хотя из травмпункта ему обязаны сообщать о подобных вещах. Будь пострадавшая даже не местной, а гостьей поселка. Кстати, старожилы тоже не смогли подсказать, кто пострадал от бродячих псов.

Напомним, 7 февраля в Искре должна работать бригада по отлову бездомных собак. Проверку по информации из СМИ и соцсетей организовали следователи.