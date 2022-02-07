Чиновники пообещали отловить собак в поселке Искра под Рязанью

В понедельник, 7 февраля, в Рязанском районе сформируют бригаду для отлова безнадзорных собак в поселке Искра. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

В настоящее время сельские чиновники проводят проверку по сообщениям в СМИ о нападении своры собак на 70-летнюю женщину.

Ранее проверку начали следователи Рязанского МСО СУ СК России по Рязанской области. Им предстоит установить все обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, собаки покусали пенсионерку 5 февраля. В результате нападения пожилой женщине пришлось обращаться в травмпункт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!