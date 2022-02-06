СК выяснит все обстоятельства нападения своры собак на 70-летнюю рязанку

Следователи организовали проверку по факту сообщений в СМИ о нападении своры безнадзорных собак в поселке Искра Рязанского района на 70-летнюю женщину. Об этом сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, разъяренные псы напали на пенсионерку днем 5 февраля. С полученными травмами пожилую женщину срочно направили в травматический пункт при поликлинике №2 города Рязани.

В настоящее время следователи Рязанского МСО в рамках проверки выясняют все обстоятельства случившегося.

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