Под Рязанью свора собак напала на 70-летнюю женщину

В поселке Искра Рязанского района свора бродячих собак покусала 70-летнюю пенсионерку, сообщает Ya62 со ссылкой на свидетеля происшествия.
Все произошло 5 февраля, когда озлобленные псы напали на пожилую женщину.
В результате происшествия пенсионерку срочно направили в травмпункт поликлиники №2 города Рязани.
Ранее сообщалось, что на территории рязанского кремля трагически погиб знаменитый кот Тишка. Его как раз порвала стая бродячих собак (читать подробнее).
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