Под Рязанью свора собак напала на 70-летнюю женщину

В поселке Искра Рязанского района свора бродячих собак покусала 70-летнюю пенсионерку, сообщает Ya62 со ссылкой на свидетеля происшествия.

Все произошло 5 февраля, когда озлобленные псы напали на пожилую женщину.

В результате происшествия пенсионерку срочно направили в травмпункт поликлиники №2 города Рязани.

Ранее сообщалось, что на территории рязанского кремля трагически погиб знаменитый кот Тишка. Его как раз порвала стая бродячих собак (читать подробнее).

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