В Рязанском кремле трагически погиб знаменитый кот Тишка

ФОТО: "ВКонтакте", Кира Рязанова.

В субботу, 15 января, в своих социальных сетях руководитель галереи дизайна «Переулок счастья» Кира Рязанова рассказала, что знаменитого кремлевского кота Тишку порвала свора собак.

- Кот погиб… – констатировала девушка.

Также в посте она отметила, что свора плодится и размножается. Бездомные собаки довольно регулярно нападают на людей, выгуливающих домашних питомцев, на детей и котов. Стая держится возле Успенского собора Рязанского кремля – возможно, там животных подкармливают.

- Я лично писала заявление, когда эти собаки напали на девочку на велосипеде. Пришел полицейский, все записал, но собаки как были, так и остались.

Изменит ли что-то трагическая гибель кота Тишки или свора собак так и будет безнаказанно «контролировать» главную святыню Рязанской земли, покажет время.