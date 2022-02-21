Подрядчик о спиле голубых елей в центре Рязани: Никто не озолотился, бюджет не пострадал.

Подрядчик, ремонтирующий в центре Рязани здание ФСО на улице Ленина, прокомментировал ситуацию по спиленным голубым елям. Ранее комментарий был опубликован на странице Сергея Минашкина в Instagram, но позже удален. Текст сохранился в паблике Rzn_Life.

«Наша компания проводит работы по капитальному ремонту здания. В данные работы вошло и благоустройство территории. Мы очень долго вели переговоры с заказчиком по поводу разрешения на спил деревьев. Мы направили запросы в природоохранную прокуратуру, Росимущество, администрацию Рязани, Росприроднадзор. Они ответили, что заказчик единолично может принять решение о спиле этих елей, в случае необходимости. И такая необходимость сейчас есть в связи с состоянием деревьев. Хочу добавить, что сметная стоимость спила этих деревьев 10 тысяч рублей, а наши затраты гораздо больше. Поэтому никто не озолотился от этого спила, бюджет не пострадал», - написал представитель подрядчика.

Последние деревья - больше 20 экземпляров - спилили 18 февраля (фото и видео).

Первые разговоры об уничтожении деревьев у здания ФСО пошли в начале октября прошлого года. Якобы деревья болеют, а вместо них будут туи.

Урбанисты тогда заявили, что голубые ели у здания ФСО хотят спилить не из-за болезней, а для удобства рабочих. Позже рязанские ученые-ботаники дали развернутый ответ, общий смысл которого, что рязанцев вводят в заблуждение – деревья рубить нельзя. Чиновники Рязани не прислушались.

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