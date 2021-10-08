Урбанисты: Голубые ели у здания ФСО хотят спилить не из-за болезней, а для удобства рабочих. Фото: Марина МИХЕЕВА

Голубые ели на улице Ленина у здания ФСО хотят спилить не из-за болезни стволов, а для «собственного удобства», сообщает портал ProГород со ссылкой на урбанистов из «Городских проектов». Активисты призвали мэрию сохранить деревья.

Активисты «Городских проектов» обратились к мэрии, сохранить деревья.

«Мы убеждены, что настоящая причина вырубки - ремонт фасада здания. Просто рабочие хотят облегчить себе работу по установке лесов, а деревья им мешают. Кроме того, они [рабочие] озвучили аргумент, что деревья затеняют окна первого этажа. Этот аргумент не выдерживает критики, так как окна первых этажей всегда закрывают жалюзи, защищая их от взглядов прохожих», - цитирует портал урбанистов.

По словам активистов, менять голубые ели на туи – идея плохая, и привели пример с высадкой этих деревьев на Лыбедском бульваре и в сквере на Новослободской. Из-за неграмотного ухода деревья засохли.

Ранее сообщалось, что голубые ели на улице Ленина противоречат строительным правилам, деревья разрушают фундамент здания, могут разрушить и тротуар (читать подробнее).

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