У здания ФСО на улице Ленина власти решили спилить голубые ели

Голубые ели у здания ФСО (Центр специальной связи и информации ФСО России в Рязанской области), которые растут на улице Ленина, решили спилить. Специалисты посчитали, что внутри деревьев появилась плесень, которая опасна как для елей, так и для людей. Об этом сообщает телеканал «Город».

— Проект сделан на основании экспертизы, которая показала, что данные ели противоречат строительным правилам, — сказал подрядчик Василий Минашкин. — Фактически эти деревья разрушают фундамент здания, могу разрушить и тротуар.

В ближайшее время голубые ели спилят, а на их месте высадят туи.

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