Все голубые ели на улице Ленина в центре Рязани спилили и вывезли – остались пеньки.

18 февраля 2022 года рабочие спилили все ели на улице Ленина у здания ФСО. Всего под пилы попали более 20 деревьев - ели обыкновенные и ели колючие. Последние представлены были двумя формами – голубой и зеленой.

По состоянию на 16:30, рабочие погрузили все бревна и вывезли. На месте хвойных деревьев «красуются» пеньки.

У здания ФСО появились обрубки, которые, наверное, потом заменят туями.

Первые разговоры об уничтожении деревьев у здания ФСО пошли в начале октября прошлого года. Якобы деревья болеют, а вместо них будут туи.

Специалисты сомневаются, что деревья болели и подлежали уничтожению.

Урбанисты тогда заявили, что голубые ели у здания ФСО хотят спилить не из-за болезней, а для удобства рабочих. Позже рязанские ученые-ботаники дали развернутый ответ, общий смысл которого, что рязанцев вводят в заблуждение – деревья рубить нельзя. Чиновники Рязани не прислушались.

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