В защиту голубых елей у здания ФСО в центре Рязани выступили ботаники. Фото: Марина МИХЕЕВА

Специалисты-ботаники обосновали, почему нельзя спиливать голубые ели у здания ФСО в центре Рязани. По их словам, на улице Ленина два разных вида - 22 ели колючие и четыре ели обыкновенные. В свою очередь ель колючая представлена двумя формами – голубой и зеленой.

«По сути, в одной группе оказались собраны четыре ботанических таксона - маленькая коллекция, - пишут ботаники в группе «Деревья и кустарники Рязани». - Так вот, два весьма разных по своим характеристикам и географическому происхождению (европейскому и североамериканскому) ботанических вида не могут страдать одной и той же болезнью. Например, сосна обыкновенная никогда не заболеет пузырчатой ржавчиной, даже если будет расти рядом с сосной веймутовой, которая этому грибковому заболеванию подвержена».

Кроме того, по словам специалистов, не могут одновременно заболеть 26 разновозрастных елей.

«Все эти россказни про "заболевшие голубые ели" рассчитаны на нашу внушаемость и условный рефлекс, выработавшийся за время пандемии: мы ведь привыкли, что все кругом больны какой-то тиной… На самом же деле те, кто нам впаривает про заболевшие и готовые обрушиться на головы прохожих "елки" - они-то и больны. Воспалением хитрости», - говорится в сообщении.

Ранее в защиту елей высказались урбанисты, которые заявили, что настоящая причина вырубки деревьев - ремонт фасада здания. Якобы рабочие хотят облегчить себе работу по установке лесов, а деревья им мешают. Еще ранее некий подрядчик заявил, что деревья болеют, они могут обрушить здание и повредить тротуар.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!