Экс-следователя Дмитрия Плоткина привлекли к поиску Елены Логуновой. Фото: издательство "Пресса".

Бывшего следователя по расследованию особо важных дел Дмитрия Плоткина привлекли к делу о загадочном исчезновении Елены Логуновой. Об этом «КП-Рязань» рассказал адвокат Максим Калинов.

— Ранее я неоднократно просил, чтобы его привлекли в помощь, но мне отказывали. Но я всегда был уверен, и маме Елены – Наталье, говорил, что мы добьемся установления истины по делу. Так и происходит, все равно, после многочисленных отказов, наше ходатайство пришлось удовлетворить.

По словам защитника, работа Дмитрия Плоткина по делу только началась, его уже приглашали в Следственный комитет, был подписан рапорт.

— Дмитрий Матвеевич рассказал следователям свое видение ситуации, много интересных моментов привнес. То есть, я уверен, что его будут привлекать и в дальнейшем, — подчеркнул Максим Калинов.

Ранее адвокат сообщил, что преступнику просто повезло, что не осталось никаких улик. Кроме того, Максим Калинов предположил, найдут ли Елену Логунову до Нового года.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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