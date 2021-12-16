Найдут ли Елену Логунову до Нового года: прогноз адвоката

Найдут ли рязанскую девушку Елену Логунову до Нового года: прогноз адвоката.

Уголовное дело по факту исчезновения рязанской девушки Елены Логуновой расследуется в настоящее время очень активно. Об этом «КП-Рязань» сообщил адвокат Максим Калинов, представляющий интересы мамы пропавшей Елены Логуновой – Наталии Кошелевой.

— Я не буду об этом [деталях дела] говорить в интересах следствия, но работа ведется очень активно, как Следственным комитетом, так и оперативниками. И я уверен, что раскрытие преступления в отношении Елены Логуновой – это вопрос времени. Не может это без конца длиться, человека обязательно найдут. До Нового года? Нет-нет, думаю, что нет… Слишком мало времени.

Ранее адвокат предположил, что преступнику просто повезло, не оставив улик, но и холодного расчета в действиях неизвестно, он тоже не исключает (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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