Адвокат о пропавшей Елене Логуновой: Преступнику просто повезло, раскрытие – дело времени

Адвокат мамы пропавшей 26-летней рязанки Елены Логуновой – Максим Калинов, признал, что преступнику, который совершил преступление в отношении Елены Логуновой, просто повезло.

— Понимаете, сокрыть преступление в принципе может любой человек, — отметил в разговоре с «КП-Рязань» Максим Калинов. — А тот, кто совершил преступление в отношении Елены Логуновой, то ему действительно могло просто повезти. И в моей практике были подобные случаи.

По словам защитника, не может он исключать и холодного расчета преступника при сокрытии следов преступления.

— Я не могу исключать и холодного расчета при сокрытии преступления. Здесь может быть как случай, ну, просто повезло, так и продуманные действия. А может и то, и другое вместе.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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