Инспекция по охране ОКН требует остановить стройку на улице Щедрина в Рязани. Фото: vk.com/voopik_rzn

Инспекция по охране объектов культурного наследия через суд пытается оспорить решение администрации Рязани по поводу возведения четырехэтажного дома на улице Щедрина. Истец требует признать незаконным уведомление, которым мэрия разрешила строительство.

Вместе с тем, пока рассматривается иск, инспекция намерена добиваться приостановки работ. Ходатайство о такой обеспечительной мере будет подано на первом заседании по делу 10 января.

Интересно, что иск принят Советский районным судом только со второй попытки – после удовлетворения апелляции Рязанским областным судом.

Как сообщалось ранее, инспекция выявила нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия. С госорганом не была согласована документация по возводимому на Щедрина, 16 дому, а высотные параметры здания превышают допустимые. Впоследствии городские чиновники оправдывались, что выдали разрешение по решению суда.

Деталями делятся активисты рязанского отделения ВООПиК. По их информации, полученной из ответа стройнадзора, новое строительство ведется под видом реконструкции старого дома путем «усиления существующего фундамента». На самом же деле прежний дом снесен полностью, причем, по мнению градозащитников, с нарушением закона.

«Происходит уничтожение последней деревянной улицы города», - считают представители ВООПиК.

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