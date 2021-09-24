В центре Рязани застройщик незаконно возводит жилой дом

Улицу Щедрина в центре Рязани продолжают застраивать.

На улице Щедрина в центре Рязани идет незаконное строительство жилого дома. Об этом сообщает инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Участок земли, где расположен дом №16, является муниципальной собственностью. Он передан в аренду физическим лицам.

По данным инспекции, строительство идет без согласованных с государственной инспекцией документации по сохранности объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный город Рязань)». В настоящее время застройщикам выдали предписания о немедленном приостановлении работ, возбуждено административное производство.

В дальнейшем законности строительства будет дана судебная оценка в рамках рассмотрения административного искового заявления, в настоящее время поданного государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области.

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