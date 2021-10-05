Строить дом выше допустимого в центре Рязани разрешили по решению суда

Чиновники выдали разрешение на строительство дома на улице Щедрина в Рязани. Они ссылаются на решение суда. Фото: vk.com/voopik_rzn

Администрация Рязани выдавала разрешение на строительство дома на улице Щедрина высотой 14 метров вместо допустимых 10 метров. Чиновники сообщили ГТРК «Ока», что якобы вынуждены были это сделать по решению Советского районного суда.

Согласование госинспекции по охране объектов культурного наследия при этом получено не было. Госорган даже выдал «предписание о немедленном приостановлении работ», однако градозащитники обратили внимание, что стройка продолжается. Параллельно в суд подан иск.

- В дальнейшем законности строительства будет дана судебная оценка в рамках рассмотрения административного искового заявления, - сообщала инспекция.

Суть претензий в том, что застройщик не оформил необходимую документацию, чтобы возводить дом на территории объекта археологического наследия «Культурный слой острога и посада Переяславль Рязанский (современный город Рязань)». Как отмечается, земля под стройкой – муниципальная и передана в аренду физическим лицам.