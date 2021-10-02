Стройка на улице Щедрина напротив Дворца творчества не остановилась

Градозащитники подтверждают свои заявления фотографиями

Вечером 1 октября интернет-блог рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сообщил, что стройка по адресу ул. Щедрина, 16, которую приостановили 24 сентября предписанием комиссии по охране памятников, продолжается. Идут строительные работы, работает автокран. Строительная техника, по мнению авторов, давит плитку, которой выложен тротуар. К сообщению приложены фото.

Работы на стройке было предписано остановить, так как у застройщика имеется не вся строительная документация, и он разрушает культурный слой исторического поселения Переяславль-Рязанский, не обеспечив археологические исследования.

Земельный участок, на котором был снесен старый деревянный дом, принадлежит городу Рязани и только передан в аренду физическим лицам.