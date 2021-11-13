Активисты заявили о незаконном сносе дома в центре Рязани

К стройке в центре Рязани с превышением допустимых параметров и нарушением норм администрация города относится максимально лояльно.

Дом №16 на улице Щедрина в Рязани снесен с нарушением закона. Так считает рязанское отделение ВООПиК, которое направило в прокуратуру запрос на проведение проверки и привлечение к ответственности виновных лиц.

Снос произошел в 2021 году. Администрацию города об этом собственники не уведомили – ни предварительно, ни по завершению. Хотя должны были, исходя из положений частей 9 и 12 статьи 55.31 ГрК РФ.

«В свою очередь, администрация Рязани не обеспечила размещение уведомлений в Информационной системе обеспечения градостроительной деятельности и не уведомила орган Государственного строительного надзора», - написали активисты в обращении, ссылаясь уже на части 11 и 14 той же статьи.

Серьезные претензии к стройке возникали и ранее. Работы не были согласованы с инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Само будущее здание запроектировано на 4 метра выше разрешенного, но администрация Рязани, несмотря на это, выдала разрешение на строительство и ссылается на некое решение Советского районного суда.