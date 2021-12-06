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Общество6 декабря 2021 10:31

Градозащитники пожаловались в прокуратуру на строительство 4-этажки на Щедрина

Активисты требуют надзорные органы провести проверку
Источник:kp.ru
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Специалисты рязанского общества ВООПиК направили в прокуратуру и инспекцию строительного надзора запросы. Градозащитников интересует факт возведения четырехэтажного дома в зоне деревянной Рязани. По мнению активистов, застройщик возводит дом под видом реконструкции старого.

«Если власти на пресекут это нарушение, то всю историческую Рязань застроят новоделами под видом реконструкции. Этот прием широко использовали в Сочи и Краснодаре. И вот теперь в Рязани решили применить», - говорится в сообщении.

Как отметили градозащитники, ранее чиновники и надзорные органы «закрывали на это глаза», а суд не принимал иски о нарушении прав граждан на доступ к объектам культурного наследия. Исключение, по мнению ВООПиК, составляли проверки ОКН.

В середине ноября активисты заявили, что дом №16 на улице Щедрина в Рязани снесли с нарушением закона (читать подробнее).

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