Деньги семьям погибших на заводе в Лесном начнут выплачивать с 16 ноября 2021 года

Деньги семьям погибших в пороховом цеху ООО «Разряд» в поселке Лесном начнут выплачивать с 16 ноября 2021 года. Об этом сообщают чиновники правительства Рязанской области.

29 октября власти приняли 37 заявлений на денежные выплаты родственникам 15 погибших при взрыве.

Ранее сообщалось, что семьям положено по 1 млн рублей. Кроме того, возможна и страховка, если пожар на предприятии признают страховым случаем.

Сообщение о пожаре в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области поступило в дежурную часть регионального управления МЧС 22 октября в 08:22.

По предварительным данным, возгорание произошло в результате технологического процесса в одном из цехов завода синтетических волокон «Эластик». Погибли 17 человек.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Запрос на возмездие: родные погибших на заводе в Лесном требуют справедливости

В поселке под Рязанью во время пожара в пороховом цеху погибли 17 человек. Ни одному из рабочих не удалось спастись от огня. Скорбит весь регион (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!