На всех родных погибших на заводе в Лесном не выделят больше 10 млн страховых рублей

Родные погибших на заводе в Лесном смогут получить не больше 10 млн страховых рублей

Родственники погибших во время пожара в пороховом цеху ООО «Разряд» в поселке Лесном Шиловского района могут получить страховые выплаты. Правда, для этого нужно, чтобы событие признали страховым случаем. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс.

По данным автоматизированной информационной системы союза страховщиков, гражданская ответственность владельца опасного объекта ООО «Разряд» застрахована в «Росгосстрах». Страховщик уже подтвердил наличие соответствующего договора и свою готовность выплатить деньги после того, как завершится расследование причин аварии и получения страховщиком акта о причинах и об обстоятельствах ЧП.

Размер выплаты в случае гибели человека в результате аварии на опасном объекте составляет 2 млн рублей, а также до 25 тысяч рублей возмещаются расходы на погребение.

Как отмечают специалисты, страховая сумма по договору страхования составляет 10 млн рублей, и страховщик из-за специфичности законов не сможет выплатить сумму в большем размере. Это приведет к тому, что 10 миллионов рублей разделят между всеми, кто заявит о своем праве на выплату. Соответственно, размер каждой выплаты может быть почти в два раза меньше той, которая установлена законом.

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