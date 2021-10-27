В СК могут повторно провести очные ставки по делу о пропаже Елены Логуновой

В главное следственное управление СК России поступило ходатайство о проведении повторных очных ставок между Кошелевой Натальей, Логуновым Александром и его родителями. Об этом «КП-Рязань» сообщил адвокат семьи пропавшей девушки Максим Калинов.

«Считаю, что остались невыясненными многие вопросы. Кроме того, я направил ходатайство о повторном допросе родителей Александра и его самого. Очень жаль, что приходится буквально "выбивать" у следствия те действия, которые они могли бы провести и без моих неоднократных ходатайств, но, к сожалению, этого не происходит, - отметил адвокат. - Еще раз повторюсь, в расследовании данного уголовного дела нужна слаженная командная работа, а на мой взгляд ее, как не было, так и нет».

Ранее адвокат Максим Калинов заявил, что не исключает того, что Елена Логунова жива, а в деле по ее исчезновению появились новые обстоятельства.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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