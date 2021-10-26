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Происшествия26 октября 2021 13:54

Адвокат Максим Калинов не исключает, что пропавшая Елена Логунова жива

Между тем представитель мамы девушки уверен, что в отношении нее было совершено преступление
Источник:kp.ru
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Адвокат Максим Калинов не исключат, что пропавшая Елена Логунова жива.

Адвокат Максим Калинов не исключат, что пропавшая Елена Логунова жива.

Елена Логунова жива. Такую версию не исключил адвокат Максим Калинов в разговоре с «КП-Рязань».

«Я, как бывший следователь, не исключаю, что Елена Логунова жива. Хотелось бы в это, конечно, верить, но я не исключаю и другого. В любом случае, в отношении нее было совершено преступление. Либо связанное с ее похищением, либо с убийством», - подчеркнул защитник.

Ранее Максим Калинов сообщил, что в уголовном деле об исчезновении Елены Логуновой появились новые обстоятельства (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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