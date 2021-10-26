В деле об исчезновении рязанки Елены Логуновой появились новые обстоятельства.

В деле о загадочном исчезновении 26-летней рязанки Елены Логуновой появились новые обстоятельства. Об этом «КП-Рязань» сообщил адвокат мамы девушки Наталии Кошелевой – Максим Калинов.

«Да, в уголовном деле появились новые обстоятельства, расследование продолжается, но я не могу вам сейчас их озвучить, — говорит Максим Калинов. — Пока рано что-то говорить, пока неизвестно, как эти новые обстоятельства послужат для разгадки исчезновения Елены. Или доказательствами чьей-либо виновности».

Позже Максим Калинов сообщил, что не исключает, что Елена Логунова жива (читать подробнее).

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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