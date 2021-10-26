Адвокат Максим Калинов: По делу Елены Логуновой нужны допросы и очные ставки.

Представитель семьи Елены Логуновой – адвокат Максим Калинов – считает, что следствие проводится не должным образом.

«Когда передали дело в центральный аппарат главного управления СК России, была надежда у меня, у Наталии Кошелевой (мамы пропавшей Елены Логуновой), что та волокита, которая имелась в рязанском СК, все это уйдет. Но что мы видим? – задается вопросом защитник. - Очные ставки между матерью Елены и мужем Елены проведены только с моей подачи. Не одно ходатайство написал про их проведение, буквально торопил следователя. Я не вижу желания следствия принимать значимую помощь. От того же Плоткина (бывшего следователя-важняка – Ред.).

Калинов предполагает, что сейчас больше всего поручений направляют оперативным работникам, а следственные действия не очень проводятся.

«Нужно проводить очные справки, допрашивать людей, допрашивать Александра в качестве подозреваемого. Но этого пока ничего нет. По Плоткину мне отказали, ссылаясь на то, что я не предоставил документ о его компетенции, что он является специалистом. Естественно, это формальный отказ. Он мне непонятен. Я объяснял московскому следователю, что человек не чета нам. Я родился в 1982 году, а Дмитрий Плоткин с этого времени уже раскрывал преступления, возглавлял отдел… он автор многих методик расследования. Есть такая информация, что в деле по раскрытию дела по исчезновению Елены Логуновой нет слаженности в работе следствия и оперативных работников. Я не утверждаю, что это так, но такую информацию не исключаю.

Ранее Максим Калинов сообщил, что в деле об исчезновении Елены Логуновой появились новые обстоятельства, и, по его мнению, девушка, возможно, жива.

Елена Логунова 25 июля около 15:00 вышла из дома на улице Черновицкой в магазин за покупками. С тех пор о местонахождении зеленоглазой красавицы ничего неизвестно. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»).

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