Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова огласила результаты проверки АО «Русская кожа» в Рязани. Внеплановую ревизию предприятия ведомство завершило еще в сентябре, однако довольно долго не сообщало, чем она завершилась.

«Выявили недостоверную инвентаризацию источников выбросов, проекта ПДВ (предельно допустимых выбросов ) и проблемы с производственным экологическим контролем. Установки газоочистки также эксплуатируются с нарушениями», - написала Радионова в своем Instagram.

Радионова отметила, что по результатам проверки руководству предприятия вынесли предписания.

«Виновных привлечем к ответственности», - заявила она.

Завод «Русская кожа» стал одним из объектов в череде проверок федерального Роспотребнадзора, которые начались в августе на фоне обострения экологических проблем с загрязнением воздуха в Рязани. Первым в центре внимания оказался завод «Техно», которому Радионова даже пригрозила приостановкой деятельности. Примерно в то же время лишился должности глава местного Роспотребнадзора Виктор Барабаш.

История Светланы Радионовой о проверке АО "Русская кожа" (www.instagram.com/_svetlana__radionova_/)