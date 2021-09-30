В Рязанской области за 2021 год возбудили 16 дел о загрязнении воздуха

В 2021 году в Рязанской области возбудили 16 административных дел о нарушениях в сфере охраны атмосферного воздуха. Об этом сообщили 29 сентября на заседании межведомственной комиссии по экологической безопасности и природопользованию.

Одной из участниц совещания была начальник отдела государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Морозова. По ее словам, с 6 июля в Рязани работала передвижная экологическая лаборатория, которая, проводя замеры в границах санитарно-защитных зон крупных предприятий, выявила «определенные превышения содержания загрязняющих веществ». Морозова рассказала о внеплановой проверке ООО «Завод Техно»:

«По итогам выявлен ряд нарушений, в том числе в области охраны атмосферного воздуха. Предприятию выдано предписание. В отношении виновных лиц возбуждено административное дело», - эта реплика в изложении пресс-службы правительства посвящена заводу «Техно».

Также Морозова заявила, что в нарушениях (каких, пока непонятно) уличили АО «Русская кожа». Проверка РНПК должна завершиться 4 октября.

Роспотребнадзор, в свою очередь, в 2021-м исследовал 3656 проб воздуха. Замруководителя областного управления Ирина Акимова утверждает, что 37 из них не отвечали нормативам по сероводороду, 14 – по формальдегиду. Она же известила о начале опытной эксплуатации газоанализатора ГАНК-4РБ на посту наблюдений у ДС «Олимпийский». Там измеряют содержание которого шести загрязняющих веществ.

Кроме того, Акимова заявила о двух административных делах в отношении РНПК. Вынесенные по ним штрафы обжалуются в Железнодорожном суде Рязани.