Росприроднадзор готов через суд приостановить работу «Завода Техно» в Рязани

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о результатах внеплановой проверки ООО «Завод Техно» в Рязани. На предприятии, напомним, побывали специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений.

«Итог: выявленные превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям», - написала Радионова на личной странице.

Она заявила, что Росприроднадзор готов направить в суд материалы для приостановки деятельности предприятия-загрязнителя.

Также Радионова анонсировала отбор проб на заводе «Русская кожа» и посоветовала подготовиться к визиту инспекторов Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию:

«Требование их посетить Служба получила от природоохранной прокуратуры», - обмолвилась чиновница о нефтяниках.

По словам Радионовой, запланированы проверки еще двух предприятий – в отношении ООО «Сафьян» она согласована, а в отношении ООО «Газпромнефть - Рязанский завод битумных материалов» ждет согласования.

ООО «Завод ТЕХНО» производит тепло- и звукоизоляционную продукцию. Представители компании ранее заявляли о непричастности к выбросам сероводорода и, соответственно, зловонному запаху в городе (подробнее).

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