Росприроднадзор готов через суд приостановить работу «Завода Техно» в Рязани

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о результатах внеплановой проверки ООО «Завод Техно» в Рязани. На предприятии, напомним, побывали специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений.
«Итог: выявленные превышения выбросов, недостоверные данные, нарушение правил эксплуатации, неготовность к неблагоприятным метеоусловиям», - написала Радионова на личной странице.
Она заявила, что Росприроднадзор готов направить в суд материалы для приостановки деятельности предприятия-загрязнителя.
Также Радионова анонсировала отбор проб на заводе «Русская кожа» и посоветовала подготовиться к визиту инспекторов Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию:
«Требование их посетить Служба получила от природоохранной прокуратуры», - обмолвилась чиновница о нефтяниках.
По словам Радионовой, запланированы проверки еще двух предприятий – в отношении ООО «Сафьян» она согласована, а в отношении ООО «Газпромнефть - Рязанский завод битумных материалов» ждет согласования.
ООО «Завод ТЕХНО» производит тепло- и звукоизоляционную продукцию. Представители компании ранее заявляли о непричастности к выбросам сероводорода и, соответственно, зловонному запаху в городе (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!