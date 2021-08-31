ЦЛАТИ провела внеплановую проверку «Завода ТЕХНО» в Рязани

Центр лабораторного анализа и технических измерений сообщил о проведении внеплановой проверки «Завода ТЕХНО» в Рязани. Пробы на предприятии по согласованию с природоохранной прокуратурой были отобраны 13-26 августа, отмечает пресс-служба госучреждения.

«Результаты исследований будут направлены в Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора для дальнейшего реагирования», - пишет ЦЛАТИ.

Каковы эти результаты, пока неизвестно. В тексте содержится лишь ряд характеристик предприятия:

- 58 источников выбросов, из которых 19 неорганизованных и 39 организованных;

- объем выбросов в составе 32 наименований загрязняющих веществ составляет 1142 тонны в год.

ООО «Завод ТЕХНО» специализируется на производстве тепло- и звукоизоляционной продукции. В июне 2021-го передвижной экологический пост показал «значительные превышения» предельно допустимых концентраций веществ-загрязнителей в санитарно-защитной зоне предприятия.

Представители компании ранее заявили о непричастности к выбросам сероводорода и зловонному запаху в городе (подробнее).

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